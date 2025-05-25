الأحد 25 مايو 2025
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سياسة

النواب يُحيل مشروع قانون تنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات للجان المختصة

رئيس النواب يحيل
رئيس النواب يحيل مشروعات قوانين للجان المختصة، فيتو

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و3 مشروعات قوانين الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

إحالة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية للجان المختصة 

كما أُخطرت اللجان المختصة برسالتي رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ.

شراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق

وأحال رئيس المجلس قراري رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في 8 /12/ 2015 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر

كما أحال رئيس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما أحال مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ومشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

كما أخطر رئيس النواب، اللجان المختصة، برسالتين من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:

1) مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025 /2026.

2) مشروع القانون المُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.

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