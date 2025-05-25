فريق طلابي بمصر للمعلوماتية يصمم نظامًا إلكترونيًّا للحجز بالجراجات العامة والخاصة

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن فوز فريق من طلاب الفرقة الرابعة بكلية علوم الحاسب والمعلومات التابعة للجامعة بمنحة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، لتمويل مشروع تخرجهم، وشراء المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع عمليًّا.

تصميم نظام الكتروني للحجز بالجراحات بمصر للمعلوماتية، فيتو

وأكدت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، أن المشروع الفائز بالدعم جاء ضمن مبادرة دعم التعاون البحثيITAC، وهي مبادرة لـ إيتيدا تتم بالتعاون مع الشركات والجهات البحثية لتقديم تمويل لأفضل مشاريع طلبة الجامعات لطلاب السنة الأخيرة والمسجلين في كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن المشروع الفائز بالمنحة بعد المشاركة الأولى لكليتنا فهو ضمن أول مشاريع تخرج للدفعة الأولى بالكلية، والتي تترجم فلسفة عملنا الرامية لربط الدراسة النظرية بمشكلات المجتمع.

تصميم نظام إلكتروني متكامل للحجز بالجراحات

وقالت إن فريق جامعة مصر للمعلوماتية صمم نظامًا إلكترونيًّا متكامل للحجز بالجراجات العامة والخاصة، يمكن قائدي السيارات من حجز مكان بساحات الانتظار قبل وصولهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يسهم في توفير كثير من الوقت والجهد والتكلفة، وتخفيف الزحام المروري، بفضل اعتماد النظام الجديد على تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول يمكن أي قائد مركبة من معرفة الأماكن المتاحة لوقوف السيارات داخل الجراجات العامة والخاصة مع القدرة على حجزها عن طريق التطبيق.

وأوضحت أن الطلاب تخصص هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني حيث عملوا على تقديم حل تقني متكامل، للإسهام في تطوير منظومة الجراجات المصرية كي تضارع المطبق بالخارج.

من جانبه، قال الدكتور محمد طاهر الرفاعي، أستاذ الذكاء الاصطناعي بالكلية والمشرف على مشروع تخرج الفريق الطلابي: إن الفريق يضم كلًّا من: أمير محمد أمير، ريناد محمد الصاوي، يوسف تامر مصطفى الطلاب بالفرقة الرابعة بالكلية، كما شارك في الإشراف عليهم المدرس المساعد مي الشريعي، لافتًا إلى أن مشروعهم يتكامل مع أنظمة إدارة الجراجات، فمن خلال التطبيق يتم فتح بوابات الجراج إلكترونيًا بنظام التعرف على لوحة المركبة باستخدام أنظمة الرؤية الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي، ويمكّن قائد المركبة من الدفع إلكترونيًّا.

وأضاف أنه بجانب تلك المزايا فإن التطبيق يعتمد على أنظمة الأمن السيبراني المدمجة لحماية البيانات الخاصة بالجراج وقائد المركبة باستخدام أفضل وسائل التشفير والتحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.