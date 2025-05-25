"وي" تتيح استقبال الحوالات الدولية الفورية على محفظة WE Pay

أعلنت شركة "وي"، أكبر مشغل اتصالات في مصر، عن إطلاق خدمة استقبال الحوالات الدولية من الخارج إلى محفظة "WE Pay" والتي تتيح للعملاء استقبال الحوالات الدولية على المحفظة الإلكترونية بشكل فوري وبكل سهولة وأمان.

حلول رقمية مبتكرة

تأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الشركة برؤيتها التوسعية نحو دعم منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة في عالم يتجه نحو الرقمنة الشاملة.

وتهدف "وي" من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز تجربة المستخدم الرقمية المتكاملة، حيث يمكن للعملاء الآن استلام أموالهم المحولة من الخارج مباشرة على محفظة WE Pay الخاصة بهم، دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة أو القيام بأية إجراءات إضافية، ما يوفر الوقت والجهد.

كما يمكنهم استخدام الأموال المحولة في كافة الخدمات التي تقدمها محفظة WE Pay، بما في ذلك دفع الفواتير، والمشتريات، وتحويل وسحب الأموال، ما يوفر المزيد من المرونة والراحة للعملاء في إدارة أموالهم.

خدمات التحويلات الدولية

أوضحت الشركة أن الخدمة متاحة عبر مقدمي خدمة التحويلات الدولية وشركات الصرافة خارج مصر، الذين يدعمون خدمة تحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية. وبذلك، يمكن للمرسل في الخارج إرسال الأموال مباشرة إلى رصيد محفظة WE Pay الخاصة بالمستلم في مصر، ليتم إضافة المبلغ المحول إلى المحفظة بالجنيه المصري.

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