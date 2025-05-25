الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025

الريال السعودى -
الريال السعودى - فيتو

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مع تزايد السفر بين مصر والمملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام الأفراد بسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة مع اقتراب مواسم الحج أو تحويل الأموال بين البلدين،  حيث إن البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أكثر الأسئلة بحثًا في محركات البحث ومواقع البنوك.

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم الاحد 25 مايو 2025، استقرارًا أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

 

الريال السعودى - فيتو 
الريال السعودى - فيتو 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.28 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي بالنفط والدولار الأمريكي.

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).
  • العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).
    قوة الريال السعودي في الاقتصاد
  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استثمار الاستثمار الاقتصاد البنك المركزى المصرى البنوك المصرية التجارى الدولى الجنيه المصري في البنوك المصرية الريال السعودي اليوم الريال السعودي مقابل الجنيه الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى الريال السعودى الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المملكة العربية السعودية سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنوك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك

مواد متعلقة

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت (آخر تحديث)

تراجع حذر في أسعار سبائك الذهب خلال حركة التعاملات بالصاغة

مع بداية موسم الحج، تعرف على سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

سعر اليورو فى المركزي و5 بنوك رئيسية (آخر تحديث)

حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية (آخر تحديث)

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمنتصف حركة تعاملات السبت (تحديث لحظي)

هدوء حذر بمؤشر الدولار عالميا، وصل لـ 99.105 نقطة للشراء

الأكثر قراءة

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر

النيابة الإدارية تحيل مديرة مدرسة للمحاكمة بتهمة الاعتداء على 3 تلاميذ بالحذاء

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

بريتني سبيرز تعتذر عن الفضيحة التي تسببت بها على متن الطائرة

أخبار مصر: مرتضى منصور يعلن التطوع للدفاع عن طفل بلطيم، معيار العدالة في قانون الإيجار القديم، أسعار السلع التموينية، القاهرة تسجل 38 درجة

تبدأ من 25 جنيهًا، تعرف على أسعار 8 أصناف من المانجو في سوق العبور

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

تعرف على حالات إزالة إعلان ودفع نفقات التنفيذ على نفقة صاحبه وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والموز والجوافة في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع 15 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

اطلب الإسعاف "أون لاين".. 7 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

هل الحج ينفي الفقر والذنوب؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية