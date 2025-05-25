الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة اليوم<span style=
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 22107.1 جنيه للطن، بارتفاع 140 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم<span style=
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو 

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 11650.9 جنيه للطن، بانخفاض 654 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم<span style=
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو 

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 15600 جنيه، بانخفاض 586 جنيهًا عن سعره السابق، وفق البوابة الحكومية.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 10200 جنيه و23 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم<span style=
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22464.2 جنيه للطن، بارتفاع يقدر بـ  98 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم<span style=
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو 

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 11796.3 جنيه للطن، بانخفاض 684 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800  جنيه و20 ألف جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا

مواد متعلقة

طن اليوريا العادي يرتفع 3196 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الأكثر قراءة

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر

النيابة الإدارية تحيل مديرة مدرسة للمحاكمة بتهمة الاعتداء على 3 تلاميذ بالحذاء

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

بريتني سبيرز تعتذر عن الفضيحة التي تسببت بها على متن الطائرة

أخبار مصر: مرتضى منصور يعلن التطوع للدفاع عن طفل بلطيم، معيار العدالة في قانون الإيجار القديم، أسعار السلع التموينية، القاهرة تسجل 38 درجة

تبدأ من 25 جنيهًا، تعرف على أسعار 8 أصناف من المانجو في سوق العبور

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

تعرف على حالات إزالة إعلان ودفع نفقات التنفيذ على نفقة صاحبه وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والموز والجوافة في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع 15 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

اطلب الإسعاف "أون لاين".. 7 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

هل الحج ينفي الفقر والذنوب؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية