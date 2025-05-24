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حوادث

الداخلية: إصابة شخصين في انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة بشارع كورنيش النيل بالمنيا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

صرح مصدر أمني، بأنه في تمام الساعة 9:27 مساء اليوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري، ورد بلاغ من شهود عيان بوقوع انفجار أثناء سير شخصين بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة أول المنيا، حيث كان أحدهما يحمل كيسًا بداخله أسطوانة بوتاجاز صغيرة، وانفجرت بشكل مفاجئ.

وأوضح المصدر، أن الانفجار أسفر عن إصابة الشخص حامل الأسطوانة بتهتك شديد في اليد ومناطق متفرقة بالجسم، كما أُصيب مرافقه بإصابات متوسطة، دون وقوع أي خسائر أخرى في الأرواح أو تلفيات بالموقع.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال أعمال الفحص والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة.

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