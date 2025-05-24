الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول يزعم اقتحام الشرطة لمنزل والاعتداء على سكانه

وزارة الداخلية, فيتو
وزارة الداخلية, فيتو

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص قيام رجال الشرطة باقتحام منزل عائلته والاعتداء عليه وأشقائه، وتلفيق قضية لنجل عمه دون وجه حق.

وأكدت الوزارة، أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 7 من الشهر الجارى، حيث تم ضبط شقيقي القائم بالنشر ونجل أحدهما – وجميعهم من العناصر الجنائية الخطرة – داخل محل إقامتهم بمركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بناءً على إذن صادر من النيابة العامة.

وأوضحت الداخلية أن المتهمين سبق اتهامهم فى قضايا متنوعة شملت "مخدرات – سلاح – سرقة – خطف"، كما أن أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جنايتى "قتل عمد وسلاح نارى"، وتم ضبطهم أثناء ممارستهم لنشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، و3 قطع أسلحة نارية (بندقية – طبنجة – فرد خرطوش).

وأضافت الوزارة، أنه بتاريخ 14 من الشهر الجارى، ووفقًا للإجراءات القانونية المقررة، تم ضبط نجل عم القائم بالنشر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن كافة الإجراءات القانونية تم اتخاذها دون أى تجاوز، وفى إطار من الشرعية وسيادة القانون، وأن ما تم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعى مجرد ادعاءات كاذبة، تهدف إلى تعطيل جهود رجال الشرطة فى ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من أهلية القائم بالنشر.
 

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ادعاءات كاذبة الاتجار بالمواد المخدرة الحشيش المواد المخدرة بمحافظة كفر الشيخ انون النيابة العامة

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