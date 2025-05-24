أبرزها الحاجة المتكررة للتبول، 7 علامات مبكرة لسرطان البروستاتا

على الرغم من أن حجمها لا يتعدى حبة الجوز، إلا أن غدة البروستاتا قد تُصبح مصدرًا لمشاكل صحية خطيرة إذا تم إهمالها، خصوصًا مع تقدم الرجال في العمر.

ويُعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، لكن الكشف المبكر عنه يزيد بشكل كبير من فرص علاجه ونجاح الشفاء. لذا، فإن فهم العلامات التحذيرية وأهمية الفحص الدوري يُعد أمرًا بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح.

علامات تحذيرية لسرطان البروستاتا

أشار الدكتور كريستوفر وايت، طبيب المسالك البولية، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، إلى أن غالبية الرجال المصابين بسرطان البروستاتا لا تظهر عليهم أعراض في مراحله المبكرة. ومع ذلك، فإن ظهور بعض العلامات التحذيرية، وخاصة تلك المتعلقة بتغيرات في نمط التبول أو الألم، يستدعي زيارة فورية لطبيب المسالك البولية.

1. تباطؤ أو ضعف تدفق البول

تُعتبر صعوبة بدء التبول، المعروفة بـ "التردد البولي"، من الأعراض الشائعة مع تقدم العمر. قد يلاحظ الرجل أيضًا بطئًا في تدفق البول، أو تقطعًا، أو حتى توقفًا كاملًا. بينما يُعد تضخم البروستاتا الحميد هو السبب الأكثر شيوعًا لهذه الأعراض، إلا أن فحص البروستاتا يُصبح ضروريًا لاستبعاد الأسباب الأكثر خطورة.

2. الحاجة المتكررة للتبول

قد تُشير الحاجة الملحة والمتكررة للتبول، خاصة في الليل، إلى تلف في الأعصاب أو وجود عدوى. وقد يكون ذلك أيضًا علامة على وجود ورم يضغط على المثانة والإحليل.

3. ألم أو حرقة عند التبول (عسر التبول)

عادةً ما يرتبط الألم أو الحرقة أثناء التبول بالتهابات المسالك البولية. ومع ذلك، في بعض الحالات، وخاصة عند اقترانه بأعراض أخرى، قد يكون مؤشرًا على سرطان البروستاتا.

4. دم في البول

يُعد وجود الدم في البول (البيلة الدموية) من العلامات التحذيرية المحتملة لسرطان البروستاتا، وعلى الرغم من أنه قد يرتبط بمشاكل صحية أخرى، إلا أنه يتطلب فحصًا طبيًا فوريًا.

5. ألم البروستاتا

قد يكون الألم غير المبرر في منطقة البروستاتا، خاصة عند الجلوس، علامة مبكرة على وجود مشكلة. ويُؤكد الدكتور وايت أن هذا الألم قد يدل أيضًا على وجود عدوى، ولكن التشخيص الدقيق يعود لطبيب المسالك البولية.

6. فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء

بينما قد يحدث سلس البول أو الأمعاء مع التقدم في العمر أو نتيجة لحالات طبية أخرى، إلا أن تسرب البول أو عدم القدرة على التحكم في حركة الأمعاء يستدعي استشارة طبية لاستبعاد احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا.

7. تغيرات في الوظيفة الجنسية

على الرغم من تعدد أسبابها، قد تُشير هذه الأعراض إلى سرطان البروستاتا. لذا، يجب استشارة طبيب المسالك البولية في حال ملاحظة أي من التالي:

ألم أثناء القذف.

انخفاض في كمية السائل المنوي المقذوف.

عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب.

وجود دم في السائل المنوي.

وشدد الدكتور وايت على أن الصحة الجنسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، ومن الضروري التحدث بصراحة مع مقدم الرعاية الصحية حول أي اضطرابات في هذا الجانب.

علامات المرحلة المتأخرة من سرطان البروستاتا

غالبًا ما تظهر هذه الأعراض فقط عندما يكون سرطان البروستاتا قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم:

ألم مستمر في أسفل الظهر، الوركين، أو الصدر.

خدر في الساقين أو القدمين.

وأوضح الدكتور وايت: "بالطبع، هناك أسباب أخرى لا حصر لها لألم الظهر أو الشعور بالوخز في أصابع القدم، وهي منفصلة تمامًا عن أي مشاكل في البروستاتا. ولكنها قد تكون أيضًا علامات على مراحل متأخرة من سرطان البروستاتا."

أهمية الفحص الدوري لسرطان البروستاتا

نظرًا لأن سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة غالبًا ما يكون بدون أعراض، ويؤكد الدكتور وايت على أن الفحص الدوري أمر بالغ الأهمية. فهو يساعد على الكشف المبكر عن المرض عندما يكون العلاج أكثر فعالية.

وأوصي مقدمو الرعاية الصحية عادة بإجراء الفحص للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و69 عامًا، أو في سن مبكر إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض أو عوامل خطر أخرى. وعلى الرغم من أن الفحص قد يبدو غير مريح للبعض، إلا أن تجاهله قد يُفوت فرصة الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا وعلاجه بشكل أسهل.

وأشار الدكتور وايت إلى أن "فحص دم بسيط، يتبعه غالبًا فحص بدني عند الحاجة، يُعطي طبيبك معلومات مهمة عن صحة البروستاتا لديك". فالكشف المبكر لا يُحسن خيارات العلاج فحسب، بل يُريح البال أيضًا.

كيف تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟

ولا يُمكن فعل أي شيء حيال بعض عوامل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، مثل العمر أو التاريخ العائلي. ولكن يُمكنك اتخاذ خيارات نمط حياة تُعزز صحة البروستاتا.

قد تُحدث الخطوات التالية فرقًا كبيرًا:

الخضوع لفحوصات دورية للبروستاتا.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي ومُغذي.

الإقلاع عن التدخين.

وعندما يُشخص سرطان البروستاتا قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، يعيش حوالي 99% من الأشخاص خمس سنوات على الأقل بعد التشخيص. لكن مُعدّل النجاة يكون أقل بكثير إذا انتشر السرطان

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