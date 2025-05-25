الأحد 25 مايو 2025
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في احتفالية كبري، الأزهر يكرّم أوائل “تحدي القراءة العربي” في موسمه التاسع

تحدي القراءة العربي،
تحدي القراءة العربي، فيتو

في احتفالية تُجسّد مكانة الكلمة وتُعلي من قيمة المعرفة، ينظم الأزهر الشريف اليوم الأحد، الحفل الختامي للدورة التاسعة من مشروع “تحدي القراءة العربي”، وذلك في تمام العاشرة صباحًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وقيادات الأزهر، وممثلي مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى جانب نخبة من الشخصيات التربوية والثقافية والإعلامية.

 حرص الأزهر الشريف على رعاية المواهب الطلابية

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار حرص الأزهر الشريف على رعاية المواهب الطلابية، وترسيخ ثقافة القراءة كركيزة أساسية لبناء الوعي وتعزيز الإبداع والانفتاح المعرفي، ويُلقى الكلمة الرئيسية في الحفل كلٌّ من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

مشروع “تحدي القراءة العربي”

وقد سجّل الموسم التاسع من المشروع مشاركة قياسية متميزة تجاوزت مليونين و112 ألف طالب وطالبة، 9,700 معهد أزهري، تحت إشراف 8,050 مشرفًا، بالإضافة إلى مشاركة 2,500 طالب من أصحاب الهمم من 16 منطقة أزهرية، صعد منهم ثلاثة طلاب إلى التصفيات النهائية للعام الثالث على التوالي، فضلًا عن تأهل 10 طلاب للمنافسة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.
 

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