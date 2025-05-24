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اقتصاد

أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم السبت 24-5-2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5382 جنيهًا “بيع”، 5360 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4710 جنيه “بيع”، 4690 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4037 جنيهًا “بيع”، 4020 جنيهات “شراء”.

 

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  37680 جنيه “بيع”، 37520 جنيه “شراء.

ارتفعت أسعار الذهب امس الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 3329.69 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، مرتفعًا بنحو 4% منذ بداية الأسبوع، في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ 7 أبريل.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% لتصل إلى 3329.80 دولارًا.

في المقابل، تراجع الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مطلع أبريل، مما يجعل الذهب المُسعر بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

 

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