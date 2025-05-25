قصة حياة لتر بنزين.. خطوات وصول الوقود إلى “تنك” السيارة..ومتى وأين يتم الغش؟

«غش البنزين».. كانت الجملة الأكثر تداولًا خلال الأيام الأخيرة، على خلفية شكاوى متعددة من أصحاب السيارات، مؤكدين أن محركات سياراتهم تعرضت للعطب، فما مدى حقيقة هذا الأمر، وكيف ومتى وأين يتم غش البنزين؟ والأهم من ذلك ما هى الخطوات التى يمر بها من معامل التكرير حتى وصوله إلى مثواه الأخير فى تنك السيارة؟

مصدر بوزارة البترول قال لـ فيتو إن إنتاج وتجهيز البنزين يتم من خلال شركات تكرير البترول، وتمرمراحل التجهيز بعدة خطوات رئيسية، ويُعرف البنزين بأنه سائل شديد الاشتعال، كثيف الطاقة، سريع التبخر، مما يجعله خطيرًا بعض الشيء فى التعامل، لكنه مثالى للاستخدام فى المحركات، إذ يمتزج بالهواء مكوّنًا خليطًا قابلًا للاشتعال يُشغّل محركات السيارات، ويعتمد تركيبه على عملية التكرير، وفى بعض الحالات تُضاف إليه بعض المواد لتحسين أدائه، ويتم فصله إلى عدة أنواع وهي: 95 و92 و80.

وفى ذات السياق، أكد المصدر أن المواطن يظن أن النفط هو البنزين، وغالبًا ما يربط أسعار البنزين بأسعار النفط عالميًا، وهذا فهم خاطئ، لأن هناك تكاليف أخرى تضاف إلى الأسعار ليصبح البنزين منتجًا جاهزًا للاستخدام.

وقال مصدر مطلع بشركة القاهرة لتكرير البترول إن تجهيز البنزين، سواء 95 أو 92 أو 80، يمر برحلة طويلة لتجهيزه كمنتج جاهز للاستخدام، ثم يُطرح فى الأسواق من خلال محطات الوقود.

وأضاف أن وزارة البترول أنشأت مؤخرًا مجمعات كبرى لتكرير البنزين عالى الجودة، منها مجمع تكرير البنزين بأسيوط، الذى يُنتج بنزينًا عالى الأوكتان. وتبلغ استثمارات المجمع 450 مليون دولار، وينتج 800 ألف طن من البنزين سنويًا. ويعد المجمع إضافة قوية لزيادة قدرات التكرير فى مصر، مما ساهم فى تقليل الاستيراد مؤخرًا، ويقرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن مراحل التجهيز تتم من خلال شركات التكرير التابعة لوزارة البترول، وتختلف مراحل تجهيز النفط المنتج محليًا عن المستورد.

وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول إن هناك عدة مراحل يتم فيها تجهيز البنزين، كالتالي:

المرحلة الأولى: التنقيب وتخص المنتج المحلي، حيث تبدأ بتحديد المناطق المحتمل وجود النفط فيها، سواء فى المياه العميقة أو فى الصحراء الشرقية والغربية، ويتم ذلك من خلال دراسات جيوفيزيائية دقيقة، باستخدام تقنيات حديثة مثل التصوير بأشعة إكس والرسم الجيولوجى لتحديد المواقع أو الآبار التى تحتوى على النفط، وتعتمد هذه المرحلة على الدراسات الفنية والاقتصادية، وتُعد من أخطر المراحل بسبب درجة عدم التأكد العالية، مما يجعلها معرضة للخسائر.

المرحلة الثانية: الحفر وتبدأ بعد التأكد من وجود النفط، تبدأ عمليات الحفر باستخدام معدات متخصصة، وتشمل الحفر الاستكشافي، الذى يهدف إلى العثور على النفط الخام، والحفر التطويرى أو التنموي، والذى يتم عبر حفر عدد من الآبار الإنتاجية.

أما المرحلة الثالثة: الاستخراج ويتم فيها استخراج النفط الخام، إما باستخدام الضغط الطبيعي، أو من خلال الحقن بالماء أو الغاز.

والمرحلة الرابعة: التكرير وتُعد المرحلة الأهم، حيث يُرسل النفط الخام إلى مصافى التكرير لتحويله من سائل أسود كثيف إلى منتجات بترولية، أهمها البنزين، والديزل، والكيروسين، وزيوت التشحيم.

وتشمل هذه المرحلة عدة عمليات داخلية:

التقطير: لفصل مشتقات النفط حسب درجات الغليان.

التكسير: لتفكيك الجزيئات الثقيلة إلى مواد أخف وأكثر قيمة.

الإصلاح الكيميائي: لإعادة ترتيب ذرات الهيدروجين والكربون بهدف تحسين نوعية الوقود.

ويتم أخذ كل نوع من أنواع البنزين على حدة، حسب درجة نقائه، ويُحدد سعر كل نوع بناءً على هذه الدرجة.

هل بالفعل يتم غش البنزين؟

محمد س، عامل تموين بإحدى محطات الوقود، أجاب: غش الوقود ممكن بالفعل، لكنه يحدث داخل محطات الوقود، من خلال إضافة مواد كيميائية أو ماء إلى البنزين، موضحًا أن أكثر أنواع البنزين عرضة للغش هى بنزين 95 و92، نظرًا لارتفاع جودتهما.

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