تكليف الدكتور مصطفى فاضل رئيسًا للهيئة الزراعية المصرية

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتكليف الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية بالعمل رئيسا للهيئة الزراعية المصرية، بالإضافة إلى عمله.

وتعتبر الهيئة الزراعية المصرية من أقدم الكيانات الإدارية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتأسست عام ١٨٨٩ تحت اسم الجمعية الزراعية الخديوية، حيث اعتبرت في الحقبة الخديوية في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، بمثابة الجهة الرئيسية المنوط بها تطوير الزراعة في مصر، وذلك قبل تأسيس وزارة الزراعة عام ١٩١٠.

وتحوذ الهيئة الزراعية أهمية كبيرة في الوقت الحالي، بموجب إشرافها الكامل على محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، والتي تعتبر بيت الخبرة الأكبر في الشرق الأوسط في إنتاج أفضل سلالات الخيول العربية.

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