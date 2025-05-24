حسام عبد المجيد يسجل التعادل للزمالك في شباك بتروجيت

الدوري المصري، سجل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك هدف التعادل الأول للأبيض في مرمى بتروجت بالدقيقة 30 من علامة الجزاء على ستاد الكلية الحربية، في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل رشاد المتولي لاعب بتروجيت الهدف الاول في مرمى الزمالك بالدقيقة 24

تشكيل الزمالك ضد بتروجيت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وصلاح مصدق وأحمد حسام ومحمد السيد وأحمد حمدي وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية، لخوض مباراة بتروجيت، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وبتروجيت

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان أيمن الرمادي المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادًا للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري الممتاز اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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