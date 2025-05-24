النيابة تستمع لأقوال طفل المرور بعد اعتدائه على طالب بعصا البيسبول في المقطم

عادت قضية "طفل المرور" إلى الواجهة من جديد بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحمد أ، المعروف إعلاميًا بلقب "طفل المرور"، بتهمة الاعتداء على الطالب يوسف خالد، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط العامة والإعلامية.

الحادث وقع في منطقة المقطم بالقاهرة، حيث اعتدى أحمد برفقة اثنين من أصدقائه على الطالب يوسف باستخدام عصا بيسبول، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

الاعتداء في وضح النهار

شهدت منطقة المقطم، صباح الأربعاء الماضي، واقعة عنف مروعة، حيث تعرض الطالب يوسف خالد (17 عامًا) لهجوم وحشي من قبل أحمد أ وأصدقائه أثناء توجهه إلى مدرسته. وفقًا لما أوردته أسرة المجني عليه في البلاغ، كان الهجوم نتيجة لخلافات سابقة بين يوسف وأحد الطلاب، وهو ما دفع أحمد وأصدقائه للاعتداء عليه أمام المدرسة.

وأكد التقرير الطبي الأولي أن يوسف تعرض لإصابات متعددة، بما في ذلك نزيف داخلي في الأذن، وكدمات شديدة في الوجه، واليدين، بالإضافة إلى ارتجاج في المخ.

استدعاء المتهمين للاستجواب:

تم استدعاء جميع المتهمين في القضية للتحقيق معهم بخصوص الحادث، حيث استمعت النيابة إلى أقوال أحمد أ واثنين آخرين من شركائه في الاعتداء، حيث تم التحقيق معهم حول دوافع الحادث وملابسات وقوعه.

استدعاء الشهود ومراجعة الأدلة:

تم استدعاء الشهود الذين كانوا في موقع الحادث، سواء من المارة أو المقربين من الضحية، لاستكمال التحقيقات. كما أمرت النيابة بمراجعة كاميرات المراقبة المتوفرة في المنطقة والتي وثقت تفاصيل الاعتداء.

تقارير طبية للضحية:

قررت النيابة الحصول على تقارير طبية مفصلة عن حالة يوسف خالد، ضحية الاعتداء، لتوثيق حجم الإصابات التي تعرض لها.

وأكدت التقارير الأولية إصابة يوسف بنزيف داخلي، وارتجاج في المخ، بالإضافة إلى إصابات شديدة في الوجه والأذن.

توسيع التحقيقات:

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في ضوء الأدلة الجديدة التي قد تظهر خلال الأيام القادمة.

كما أنها بصدد استكمال التحقيقات مع كافة المتورطين في الحادث، لضمان تحديد المسؤوليات بشكل دقيق.

إصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين:

حيث أكدت النيابة أنها كثفت جهودها لضبط باقي المتهمين الهاربين، بما في ذلك أحمد أ الذي تم القبض عليه في وقت لاحق من التحقيقات، بينما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن المتهمين الآخرين المتورطين في الحادث.

ردود فعل غير مسبوقة

الواقعة أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول النشطاء مقاطع الفيديو التي وثقتها كاميرات المراقبة.

وسرعان ما تصدر اسم "طفل المرور" الترند مجددًا، وسط مطالبات بتطبيق القانون بحزم، خاصة وأن أحمد أ سبق له أن أثار ضجة واسعة في عام 2020 بعد واقعة مشابهة، عندما قاد سيارة بدون ترخيص وتطاول على فرد شرطة مرور.

"الطفل الذي لا يتعلم"

يُظهر تقرير سابق صادر عن النيابة العامة في قضية "طفل المرور" عام 2020 أن أحمد كان قد تم التحقيق معه على خلفية الحادثة المذكورة، إلا أنه تم اتخاذ قرار بإلغاء حكم إيداعه في دار الرعاية واستبداله بتدابير احترازية.

توسع التحقيقات: متابعة قضائية دقيقة

وتواصل النيابة العامة في منطقة المقطم التحقيق في الواقعة، حيث تستمع لأقوال المتهمين وتستعرض الأدلة المتاحة بما فيها مقاطع الفيديو. وأكدت النيابة أن التحقيقات تتوسع لتشمل التهم الموجهة لجميع المتورطين في الاعتداء.

وتبذل أجهزة الأمن جهودًا مكثفة لضبط أحمد أ وبقية المتهمين الذين لم يُقبض عليهم بعد.

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