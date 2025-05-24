إعلام إسرائيلي: أمريكا تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله: إن واشنطن تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران.

مفاوضات الولايات المتحدة وإيران

وأضاف المسؤول الأمريكي في حديثه مع وسائل إعلام إسرائيلية: عرضنا اتفاقا تمهيديا يضمن تخلي إيران عن محاولة حيازة سلاح نووي.



وأكد المسؤول الأمريكي: لم نتنازل بمفاوضات روما عن مطلبنا بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت نقلت شبكة CNN عن مصادر إيرانية قولها: إن طهران لديها شكوك بشأن جدية الولايات المتحدة خلال المحادثات بين البلدين.

وأضافت المصادر الإيرانية في حديثها مع CNN: إصرار واشنطن على تفكيك برنامج طهران النووي من شأنه أن يتسبب في انهيار المفاوضات.

بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ‎طهران وواشنطن بروما

وبالأمس الجمعة أعلن التلفزيون الإيراني، بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ‎طهران وواشنطن في روما.

ومنذ 12 أبريل الماضي، عقدت 4 جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي والوفد الأمريكي الذي ترأسه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصفت بالإيجابية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراشقا بين الجانبين حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل البلاد.



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