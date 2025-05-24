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محافظات

تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الدقهلية (صور)

حملات بيطرية بالدقهلية
حملات بيطرية بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية الأولى، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأوضح أن ما تم تحصينه حتى اليوم بلغ حوالي 219 ألف رأس ماشية تقريبًا، منذ انطلاق الحملة.

 

التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة، وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض، وأكد على تضافر الجهود والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض إجراء وقائي 

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض، وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية "الأبقار والجاموس"، مشيرا إلى أن ما تم تحصينه بلغ حوالي 219 ألف رأس ماشية.

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية.

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