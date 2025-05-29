أسماء مزدلفة وفضائله وسبب التسمية وحكم المبيت به وعقوبة تركه، مزدلفة هي ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجاج خلال أدائهم مناسك الحج، وتقع بين مشعري منى وعرفات، ويقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا.

ويبيت الحجاج في مزدلفة بعد النفير من عرفات حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى، يصلون الفجر ويجمعون الحصى، ثم يدفعون منها إلى منى ومزدلفة من المشاعر المقدسة التي يمرُّ بها الحجاج في رحلة حجهم إلى بيت الله الحرام وفيما يلي نستعرض معكم أسماء مزدلفة وفضائله وسبب التسمية.

أسماء مزدلفة وفضائله وسبب التسمية وحكم المبيت به وعقوبة تركه

حكم المبيت بمزدلفة وعقوبة تركه

المبيت بمزدلفة واجب على الحاج، من تركه فعليه دم، والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت إلى أن يُصبح، ثم يقف حتى يسفر، ولا بأس بتقديم الضعفاء والنساء، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس.

أسماء مزدلفة وسبب التسمية

يعود سبب تسمية مزدلفة إلى أحد أمرين، الأول لأن الناس يزدلفون منها، أي يقتربون إلى الحرم، والثاني لأن الناس يقضون فيها زُلفًا من الليل، أي أوقاتًا وساعات من الليل.

ويسمى مزدلفة كذلك: جَ مْ ع، لأن الناس يجتمعون فيها، ومَشعر مزدلفةُ كله مكان يصحُّ فيه الوقوف، كما قال -صلى الله عليه وسلم: (وقفتُ ههنا وجَمْع مزدلفة كلها موقف).

هل ورد ذكر مزدلفة في القرآن الكريم

ورد ذكر المزدلفة في القرآن الكريم، وهي "المشعر الحرام"، المذكور في قوله تعالى: "فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ"، وذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية سبب تسمية مزدلفة بالمشعر الحرام، وهو أنها تقع داخل الحرم، والمشعر من الشعائر، وهي المعالم، وقد سمي المشعر الحرام؛ لأنه يحرم فيه الصيد، وهو ما يحرم داخل جميع الحرم.

فضائل مزدلفة

يشترك مزدلفة مع عرفات في اجتماع الناس بهما في وقت محدد؛ إذ في عرفات يجتمع الناس نهارًا حتى تغرب الشمس يدعون الله تعالى ويذكرونه، وفي مزدلفة يجتمعون للمبيت والاستراحة من تعب النهار.

وبينما تُجمع في عرفات صلاة الظهر وصلاة العصر وتقصران، تُجمع في مزدلفة صلاة المغرب وصلاة العشاء وتقصران.

وقد جمعَ الله بين عرفات ومزدلفة في الأجر العظيم، فقد قال -عليه الصلاة والسلام: (معاشرَ الناسِ، أَتاني جبرائيل آنفًا، فأقرأني من رَبي السلامَ، وقال: إنّ الله عز وجل غفرَ لأهلِ عرفاتٍ، وأَهل المَشْعَر، وضَمِنَ عنهم التبعاتِ).



أسماء مزدلفة وفضائله وسبب التسمية وحكم المبيت به وعقوبة تركه

ماذا يفعل الحاج في مزدلفة

بعد غروب شمس يوم عرفة يتوجه الحاج إلى مزدلفة ملبيًا ومكبرًا ومهللًا وحامدًا ويقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد».

ويقول: «إليك اللهم أرغب, وإياك أرجو, فتقبل نسكي ووفقني, وارزقني فيه من الخير أكثر مما أطلب, ولا تخيبني, إنك أنت الله الجواد الكريم».

ويسير الحاج إلى مزدلفة على هينته بالسكينة والوقار دون إسراع لئلا يؤذي أحدًا ومن السنة أن يبيت الحجاج ليلتهم بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورُخّص للنساء والضعفاء والأطفال بالذهاب إلى منى آخر الليل.

وتسير قوافل الحجيج بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة من مشعر عرفات صوب مشعر مزدلفة. وهناك تتم صلاتا المغرب والعشاء جمعًا وقصراَ، ولا ينبغي للحاج الانشغال بالتقاط الحصى قبل أداء الصلاة.

فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام، وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلًا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى. ثم يتابع الحاج سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيًا خاشعًا مكثرًا من ذكر الله.

ويتحقق الوجود في مزدلفة؛ على أي صفة كان راكبا أم ماشيا أم مارا بها، وسواء كان نائما أم مستيقظا، وسواء كان وقوفه بنفسه أم بغيره. وذهب جمهور العلماء إلى أن الواجب في الوقوف يتحقق ولو للحظة، وذهب المالكية إلى أنه يشترط الطمأنينة في الوقوف كما اشترطوها في الوقوف بعرفة، وحد هذه الطمأنينة أن يكون بمقدار حط الرحال والتمكن من اللبث بالمكان.

الأذكار المشروعة في مزدلفة

في مزدلفة وعند المشعر الحرام يدعو عنده الإنسان مثلما شرع الله الذكر، يذكر الله وهو يدعو، قال الله جل وعلا: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ [البقرة:198-199].

فإذا أتى المشعر يذكر الله؛ إذا أتى مزدلفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويجتهد في الدعاء أيضًا ويستغفر ربه سبحانه وتعالى.

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