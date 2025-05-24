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رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني (صور)

اختبارات جامعة المنصورة
اختبارات جامعة المنصورة الحديدة، فيتو

تفقد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم السبت، لجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، بمختلف كليات الجامعة، وذلك بحضور  عمداء الكليات، ومديري البرامج الأكاديمية، ومنسقي الاختبارات الإلكترونية.

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

تأتي هذه الجولة ضمن خطة الجامعة لمتابعة سير العملية التعليمية والتقييمية وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبما يتماشى مع الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتطبيق أحدث نظم الاختبارات الإلكترونية 

 

وقد اطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على حسن سير الامتحانات وتطبيق أحدث نظم الاختبارات الإلكترونية، بما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للجامعة، ويُحقق الشفافية والعدالة في التقييم. كما وجه بتهيئة بيئة تعليمية رقمية محفزة وآمنة تضمن للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

 

البدء الفوري في أعمال التصحيح الإلكتروني عقب كل اختبار

وشدد الدكتور الخولي على أهمية البدء الفوري في أعمال التصحيح الإلكتروني عقب كل اختبار، وسرعة رصد النتائج عبر الأنظمة الرقمية لضمان الكفاءة والدقة في إعلان النتائج، بما يحقق مبدأ الحوكمة وجودة الأداء المؤسسي.

 

الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية

وأكد رئيس الجامعة  ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، ومراعاة تنوع الأسئلة بما يُنمي مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب، مشيرًا إلى أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان لدعم الطلاب والإجابة عن استفساراتهم.

 

جاهزية المنظومة الطبية بالجامعة للتعامل مع أي طارئ

كما أكد على جاهزية المنظومة الطبية بالجامعة للتعامل مع أي طارئ، وتوفير لجان خاصة للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، مع ضمان حصولهم على الدعم الأكاديمي واللوجستي اللازم، في إطار حرص الجامعة على تحقيق الدمج والشمولية.

الجدير بالذكر أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني تستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2025.

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