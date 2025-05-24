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ثقافة وفنون

الثقافة تطلق معرض الكتاب والحرف التراثية بالعاصمة الإدارية في دورته الرابعة

قصور الثقافة، فيتو
قصور الثقافة، فيتو

تنطلق غدا الأحد الدورة الرابعة من معرض الكتاب والحرف التراثية والبيئية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك بمقر وزارة الثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

معرض الكتاب والحرف التراثية

يقام المعرض على مدار ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة. حيث يتيح مجموعة متميزة من الكتب والمنتجات الحرفية للعاملين بالوزارات المختلفة.  

وتقدم الهيئة من خلال المعرض باقة متنوعة من أحدث إصداراتها بأسعار مخفضة، من بينها: "أعلام الصحافة العربية" لأبو الحسن الجمال، "تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي" لجمال الدين الشيال، "حديث عيسى بن هشام" لمحمد المويلحي، إلى جانب أعمال عباس محمود العقاد وعميد الأدب العربي طه حسين، وكتب تراثية نادرة.

ويضم المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للتسويق والمبيعات كذلك ركنا خاصا للمشغولات اليدوية التي أنتجتها ورش الهيئة الفنية والحرفية، ويعرض مجموعة متميزة من الأعمال المصنوعة من الجلد الطبيعي والخرز وغيرها من المنتجات البيئية.

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معرض الكتاب والحرف التراثية الثقافة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الهيئة العامة لقصور الثقافة

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