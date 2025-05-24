النيابة تكشف سبب حريق شقة سكنية في الدرب الأحمر

كشفت تحقيقات نيابة الدرب الأحمر الجزئية عن تفاصيل حريق اندلع في شقة سكنية نتيجة انفجار أسطوانة غاز بأحد العقارات بمنطقة سوق السلاح في الدرب الأحمر بالقاهرة.

وفي إطار جهود السيطرة على الحريق، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم العمل على إخماد النيران ومنع امتدادها.

من جهة أخرى، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عبر غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، حيث تم دفع ثلاث سيارات إطفاء من قبل الإدارة العامة للحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها. وتمت السيطرة على الحريق بنجاح دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

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