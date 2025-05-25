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اقتصاد

أسعار السجائر اليوم الأحد بالأسواق والمحال التجارية

أسعار السجائر
أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم؛ يحرص المستهلكين على معرفة سعر السجائر الشعبية والأجنبية بالسوق المحلية بشكل يومي. 

أسعار السجائر اليوم الأحد 

وترصد فيتو أسعار السجائر اليوم الأحد بالمحال التجارية والأسواق كالتالي: 

 سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض 34.72 جنيه

سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر 34.72 جنيه.

سعر علبة سجائر مونديال نحو 34.72 جنيه.

سعر علبة سجائر بوكس نحو 25.10 جنيه.

سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 34.72 جنيه.

سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 34.72 جنيه.

سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 34.72 جنيه

سعر علبة سجائر ميريت «Merit» بأنواعها 95 جنيها.

سعر علبة سجائر مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 89 جنيها.

سعر علبة سجائر مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 74 جنيها.

سعر علبة سجائر ال آند ام «L&M» بأنواعها 69 جنيها للعبوة

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