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رياضة

تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

صن داونز، فيتو
صن داونز، فيتو

أعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بيراميدز، اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل صن داونز ضد بيراميدز 

ويليامز، ليبوسا، كيكانا، موداو، موديبا، موكوينا، أليندي، ريبيرو، ساليس، ماتيوس، راينرز.

تشكيل بيراميدز أمام صن داونز 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

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