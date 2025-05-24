السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشافي يدرس 3 خيارات قبل العودة إلى التدريب

تشافي هيرنانديز،
تشافي هيرنانديز، فيتو

يواجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، قرارًا حاسمًا في الأسابيع المقبلة بعد عام قضاه في إجازة بعيدًا عن التدريب. 

تشافي يفاضل بين 3 خيارات 

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يبدو الخيار الأكثر ترجيحًا حاليًا هو قضاء عام إضافي بعيدًا عن الأضواء، حيث يستمتع تشافي بمتابعة كرة القدم كمشجع عادي والمشاركة في مباريات الأساطير.

وخلال هذا العام، استفاد تشافي من قضاء وقت ثمين مع زوجته وطفليه وعائلته وأصدقائه، متابعًا كرة القدم من بعيد، وهو أمر اعتبره ضروريًا بعد سنوات من التفاني في عالم كرة القدم المحفوف بالضغوط. 

الخيار الثاني يتمثل في عودته لتدريب نادٍ جديد، لكنه يُعتبر أقل احتمالًا في الوقت الحالي، إذ يرفض تشافي قبول أي عرض دون دراسة متأنية، مدركًا أهمية هذا القرار. 

وتلقى تشافي عروضًا من أندية مثل يوفنتوس وميلان، لكنه فضّل تأجيل قراره، متجنبًا خوض تجربة في منتصف الموسم بعد تجربته الصعبة مع برشلونة، عندما تولى المهمة خلفًا لرونالد كومان في ظروف معقدة.

ويبقى الخيار الثالث هو تدريب منتخب وطني بهدف قيادته في كأس العالم 2026، وهو الخيار الذي يميل إليه تشافي، لأنه يوفر تجربة جديدة مع توازن أفضل بين الحياة المهنية والعائلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشافي هيرنانديز تشافي برشلونة فريق برشلونة

مواد متعلقة

تشافي يتلقى عرضا للتدريب بالدوري السعودي

تشافي يفتح الباب أمام العودة للتدريب: أريد الفوز بكأس العالم

تشافي هيرنانديز مطلوب في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

أشهر من قرأ سورة يوسف، وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد بعد صراع مع المرض

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى فلكيًا

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمنتصف حركة تعاملات السبت (تحديث لحظي)

كرة اليد، نجل مدرب المنتخب الأسبق يثير أزمة في الأهلي والزمالك

تصريحات نبيلة مكرم عن كتاب ابنها لنصح الشباب تثير الجدل، والنشطاء: مفيش قاتل ملهم

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

فضائل العشر من ذي الحجة، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن غيري أو للميت؟ الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية