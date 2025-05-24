حزب المؤتمر يطلق مبادرة لدعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز الاستثمار البحري

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، إن الحزب سيطلق مبادرة لدعم الاقتصاد الأزرق، من خلال مؤتمر موسع بعنوان "الاقتصاد الأزرق.. قاطرة النجاة"، مشيرا إلى أن الحزب يبحث إمكانية التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار لتنظيم المؤتمر، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد البحرية وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

جذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون الدولي

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون الدولي، وتسليط الضوء على فرص التنمية البحرية في مصر، وخاصة في مجالات النقل البحري، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

وأكد "جبر"، أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشددًا على أن الدولة لا يمكنها النهوض منفردة بهذا الملف، مما يستوجب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، خاصة شركات الملاحة، ورجال الأعمال، وضباط البحرية التجارية المصرية الذين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والانضباط، مشيدًا في الوقت نفسه بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إعداد كوادر بشرية مؤهلة - من ضباط وفنيين ومهندسين - تواكب التطورات العالمية، حيث أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لديها أكبر نظام محاكاة بحري شامل في الشرق الأوسط، مما يعزز مكانتها كصرح رائد في مجال التعليم والتدريب البحري الإقليمي.

حزب المؤتمر يولي اهتمامًا خاصًا بملف الاقتصاد الأزرق

وأشار إلى أن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، يولي اهتمامًا خاصًا بملف الاقتصاد الأزرق، حيث أعد دراسة متكاملة عن الاقتصاد الأزرق وتم تقديمها خلال جلسات الحوار الوطني، لأنه يمثل فرصة استراتيجية لمصر، في ظل الثروات البحرية الكبيرة والموقع الجغرافي المتميز، والإمكانيات الكبيرة التي يمكن لمصر الاستفادة منها إذا تم توجيه الاستثمارات والرؤى بشكل علمي ومدروس.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، بجهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتحت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير في تنفيذ وافتتاح عدد من المشروعات الحيوية ضمن خطط التنمية الشاملة، وعلى رأسها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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