السبت 24 مايو 2025
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مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات العملي للدبلومات الفنية من غرفة العمليات المركزية

جانب من غرفة العمليات
جانب من غرفة العمليات

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ كافة القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتأكد من توفير كافة الإمكانيات التى تضمن توفير بيئة امتحانية هادئة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات العملى للدبلومات الفنية بغرفة العمليات المركزية 

وجاء ذلك خلال متابعته انتظام واستقرار الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بمختلف أنواعها بغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية بحضور مدحت حنفى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وأعضاء غرفة العمليات، والذى يؤدى خلالها ما يقرب من ٤٦٠٣٩ طالبا وطالبة على مستوى المحافظة بمختلف أنواع التعليم الفنى  زراعى - صناعى - تجاري - فندقي ) الامتحانات داخل ١٥٨ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

 

وشدد خلالها على أهمية تنفيذ اللوائح  الوزارية والقانونية  الخاصة بمنع دخول الطلاب بالهواتف المحمولة والساعات الرقمية وتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي للتصدى لأى محاولات غش أو سلوك يؤثر سلبيًا على انتظام واستقرار الامتحانات داخل اللجان.

وأكد وكيل الوزارة على أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى من المدارس والامتحانات تسير بكل سهولة ويسر.

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