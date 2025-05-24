السبت 24 مايو 2025
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حوادث

استدعاء مجري التحريات بواقعة تشكيل عصابي لترويج العملات المزيفة بالقاهرة

استدعاء مجري التحريات
استدعاء مجري التحريات بواقعة تشكيل عصابي

 أمرت نيابة  الأموال العامة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين تخصص في ترويج العملات المحلية والأجنبية المقلدة، وذلك للاستماع لأقواله لكشف ملابسات الواقعة.

 

العملات المحلية والأجنبية

 وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في تزوير العملات وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين الرئيسيين، بالإضافة إلى ضبط عميلين آخرين – لهما معلومات جنائية – بحوزتهم عملات ورقية مزيفة محلية وأجنبية، وأدوات وأجهزة تُستخدم في عملية التقليد والتزييف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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الأموال العامة العملات المحلية والاجنبية تشكيل عصابي نيابة الأموال العامة العملات المحلية

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