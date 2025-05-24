تجديد حبس صيدلي هارب من 587 سنة سجن

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس صيدلي هارب من تنفيذ أحكام قضائية بإجمالي 587 سنة حبس، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

سقوط صيدلي هارب من 587 سنة سجن

وتبين أن المتهم، والمقيم بمحافظة القاهرة، صادر ضده 388 حكمًا في قضايا "شيكات – تبديد"، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتنفيذ الأحكام.

جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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