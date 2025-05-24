أسماء المعلمين المقبولين في مسابقة الـ 30 ألفا بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا اسماء المعلمين المساعدين المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم الدفعة الثالثة.

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة

ونشرت مديرية التربية والتعليم، بيان رسمي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشوفات أسماء المعلمين المقبولين ضمن مسابقات 30 ألف معلم.

مديرية التربية والتعليم في المنيا

وطلبت المديرية من المعلمين المقبولين ضرورة تجهيز مسوغات التعيين المطلوبة، للعمل "كمعلم مساعد بالتعاقد"، وذلك لحين إصدار الشهادة المؤمنة والذكية، وكذلك إصدار قرار التعيين كمعلم مساعد بالتعاقد.

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