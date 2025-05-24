الإحصاء: 3.9% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مارس 2025

كشف تقرير البيانات الأولية للرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر مارس 2025 الصادر عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء، اليـــوم السبت، أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بلغ 120.47 خلال شهر مارس 2025 (أولـي) مقابل 115.93 خلال شهر فبراير 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 3.9٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 160.02 خــــــلال شـــهــــر مارس 2025 مــقــــارنـــة بشـــهـــر فبراير 2025 حيــــث بلــــغ 145.24 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 10.18 ٪ وذلك لزيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة الفلزات القاعدية 65.92 خــلال شــهـر مارس 2025 مقـارنة بشهـر فبراير 2025 حيـث بـلـغ 53.64 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 22.89 ٪ وذلك لارتفاع انتاج حديد التسليح.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلــــغ الــرقــــم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ 118.84 خــــلال شهــر مارس 2025 مقــارنة بشــهــر فبراير 2025 حيــث بلــــغ 163.78 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 27.44 ٪ وذلك لانخفاض الطلب على السجائر.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 115.18 خـــلال شهــــر مارس 2025 مقــارنـة بشــهر فبراير 2025 حــيــث بــــلـــغ 134.61 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 14.43٪ وذلك لانتهاء التعاقدات الخاصة بالكتب الدراسية.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

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