المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب الخطف بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة سرقة متعلقات المواطنين والهواتف المحمولة بأسلوب الخطف والنشل بمنطقة الموسكي.

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين

وكان قسم شرطة الموسكي تلقى بلاغا من مواطن يفيد سرقة هاتفه المحمول وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 متهمين وضبط بحيازتهم 6 هواتف محمولة مبلغ بسرقتها.



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى بدائرة قسم شرطة الموسكي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب الخطف والنشل، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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