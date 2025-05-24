كونتي يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق في الدوري الإيطالي

نجح أنطونيو كونتي مدرب فريق نابولي المتوج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، في تحقيق إنجاز غير مسبوق لكل مدربي الكالتشيو عبر تاريخه.

وأنهى نابولي الموسم برصيد 82 نقطة في المركز الأول، بينما أحرز إنتر ميلان، المتوج باللقب في الموسم الماضي، المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

إنجاز كونتي التاريخي في الدوري الإيطالي

وكان التتويج بالنسبة للمدرب أنطونيو كونتي بمثابة علامة فارقة أخرى في مسيرته، بإحراز لقب الدوري الإيطالي مع ثلاثة فرق مختلفة، إذ حقق هذا الإنجاز مسبقا مع فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان.

كما إنها المرة السادسة التي يحقق فيها كونتي بطولة الدوري في مسيرته كمدرب، بعدما سبق وأن نال لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

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