السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كونتي يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق في الدوري الإيطالي

كونتي، فيتو
كونتي، فيتو

نجح أنطونيو كونتي مدرب فريق نابولي المتوج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، في تحقيق إنجاز غير مسبوق لكل مدربي الكالتشيو عبر تاريخه.

وأنهى نابولي الموسم برصيد 82 نقطة في المركز الأول، بينما أحرز إنتر ميلان، المتوج باللقب في الموسم الماضي، المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

إنجاز كونتي التاريخي في الدوري الإيطالي 

وكان التتويج بالنسبة للمدرب أنطونيو كونتي بمثابة علامة فارقة أخرى في مسيرته، بإحراز لقب الدوري الإيطالي مع ثلاثة فرق مختلفة، إذ حقق هذا الإنجاز مسبقا مع فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان.

كما إنها المرة السادسة التي يحقق فيها كونتي بطولة الدوري في مسيرته كمدرب، بعدما سبق وأن نال لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كونتي أنطونيو كونتي نابولي الدوري الإيطالي الكالتشيو

مواد متعلقة

دي لورينزو قائد نابولي يعادل إنجاز مارادونا

سيد "السكوديتو"، أرقام تاريخية لـ كونتي بعد التتويج مع نابولي بالدوري الإيطالي

لحظة تتويج نابولي رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه (فيديو)

طوفان بشري، جنون مشجعي نابولي بعد تتويج فريقهم بالدوري الإيطالي (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

أغرب من الخيال، طيار رفض ركوب شاب للحج فتعطلت طائرته مرتين (فيديو)

استئناف جلسات الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم غدا

فقد توازنه النفسي والعقلي، طارق الشناوي يهاجم أحمد السقا

قائمة المتهمين ونص أمر الإحالة في واقعة انفجار خط غاز الواحات

ارتفاع جديد، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 24 مايو 2025

أخبار مصر: ليبيا تشتعل ومصر تعيد عشرات المواطنين، آخر إجراء من بيراميدز ضد الأهلي، أمريكا ترفع العقوبات على سوريا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

الموت الأسود.. قنبلة روسية متطورة خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس تكفير الذنوب فقط، فضائل الحج ومتى يبدأ وينتهي؟

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية