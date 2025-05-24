السبت 24 مايو 2025
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سياسة

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانونه ويحيله للنواب

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

 وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشكل نهائى، على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ، المحال إليه من مجلس النواب في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

وكلف المجلس، الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم بشأنه.

تعديل قانون مجلس الشيوخ

ووفق مشروع القانون الجديد لمجلس الشيوخ، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

 

القوائم الانتخابية

كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.

 

تفاصيل تعديل قانون مجلس الشيوخ

وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.

 

توزيع مقاعد مجلس الشيوخ حسب تعداد السكان

كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة على النحو التالي:

 

النص الكامل لمشروع القانون

وتنشر فيتو النص الكامل لمشروع قانون تعديل قانون الشيوخ كالتالي:

 

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