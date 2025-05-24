بدءالجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع

شَهدَ المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان " العدالة الذكية - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل

شَرف فعاليات الجلسة الافتتاحية المستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، ونخبة من السادة المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، عبد الحليم علام - نقيب المحامين، ولفيف من أساتذة الجامعات والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية والتقنية ذات الصلة.



حيث جرى على هامش الجلسة تكريم المستشار عبد الراضي صِدِّيق- رئيس الهيئة، بإهداء سيادته دِرع الجمعية التذكاري.

وتأتي مشاركة النيابة الإدارية تلبية للدعوة الكريمة من الدكتور رابح رتيب بسطا - القائم بعمل رئيس الجمعية، وتأكيدًا على دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة قانونية متطورة، قوامها سيادة القانون، ومبادئ النزاهة، والشفافية، ومواكبة لمتطلبات التحول الرقمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.