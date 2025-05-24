السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدءالجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

 شَهدَ المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان " العدالة الذكية - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل 

شَرف فعاليات الجلسة الافتتاحية المستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، ونخبة من السادة المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، عبد الحليم علام - نقيب المحامين، ولفيف من أساتذة الجامعات والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية والتقنية ذات الصلة. 


حيث جرى على هامش الجلسة تكريم المستشار عبد الراضي صِدِّيق- رئيس الهيئة، بإهداء سيادته دِرع الجمعية التذكاري.

وتأتي مشاركة النيابة الإدارية تلبية للدعوة الكريمة من الدكتور رابح رتيب بسطا - القائم بعمل رئيس الجمعية، وتأكيدًا على دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة قانونية متطورة، قوامها سيادة القانون، ومبادئ النزاهة، والشفافية، ومواكبة لمتطلبات التحول الرقمية 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشار عدنان فنجرى وزير العدل المستشار عبد الراضي صديق هيئة النيابة الإدارية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي

مواد متعلقة

طرح جديد للوحدات الإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلني

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

استئناف جلسات الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم غدا

أغرب من الخيال، طيار رفض ركوب شاب للحج فتعطلت طائرته مرتين (فيديو)

قائمة المتهمين ونص أمر الإحالة في واقعة انفجار خط غاز الواحات

ارتفاع جديد، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 24 مايو 2025

فقد توازنه النفسي والعقلي، طارق الشناوي يهاجم أحمد السقا

أخبار مصر: ليبيا تشتعل ومصر تعيد عشرات المواطنين، آخر إجراء من بيراميدز ضد الأهلي، أمريكا ترفع العقوبات على سوريا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

الموت الأسود.. قنبلة روسية متطورة خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس تكفير الذنوب فقط، فضائل الحج ومتى يبدأ وينتهي؟

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية