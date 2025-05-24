فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت، عن توفير 6 فُرص عمل على مهنة عامل تربية طيور، للعمل في إحدى المؤسسات الزراعية الأردنية المتخصصة في مجال تربية الطيور، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

رابط وخطوات التقديم

ودعت الوزارة، العمال المصريين الراغبين في العمل في هذا المجال، إلى الدخول على الرابط التالي هنا وتقديم البيانات المطلوبة،وذلك من اليوم السبت 24-5-2025،ولمدة 5 أيام.

وتأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

شروط التقديم للوظائف

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الشروط المطلوبة في هذه الفرص أن يكون المتقدم لديه القدرة على العمل في مزرعة تربية الطيور ولديه خبرة في تربية طير الفري أو السمان والحجل، والكاسكو، والملوكي في أقفاص داخل هناجر حديثة، وأن يكون لائق صحيا وجسديا وعقليا ولا يعاني من أي مشاكل خلقية أو صحية، وأن يكون خاليًا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020، حتى 31-5-2021.

وأوضحت أن الراتب يبلغ 290 دينارا أردنيا كل شهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.