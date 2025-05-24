تعليم قنا تعلن فوز مدرسة العويضات الجديدة في برنامج العقول الخضراء

أعلن هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فوز مدرسة العويضات الجديدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قفط التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى برنامج( العقول الخضراء)، التى أقيمت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمعهد للحوكمة والتنمية المستدامة لترشيد الاستهلاك والتنمية المستدامة تحت شعار ( أنا حامى الأرض ) للمرحلة الابتدائية والحصول على درع التميز.

إيجاد مجتمع يشجع على اعتماد نمط حياة مستدام

وأشار " عنتر" أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الأرض والبيئة، متسلحًا بشعار "أنا حامي الأرض"، إذ تسعى المبادرة إلى نشر الوعى والمعرفة بالإضافة إلى تغيير السلوكيات لدى الطلاب وأسرهم ومدرسيهم، بهدف إيجاد مجتمع يشجع على اعتماد نمط حياة مستدام يتحمل المسئولية تجاه المجتمع والبيئة.

وأعرب وكيل الوزارة عن امتنانه لجهود كل من شارك وساهم في حصول تعليم قنا علي هذا المركز المشرف تحت إشراف سوميه عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ الدكتور سيد مرزوق موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، تقديرًا لدورهم المحوري فى توجيه الطلاب لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج وهى تمكين الأجيال القادمة من بناء مستقبل أكثر خضرة ووعيًا فى حماية البيئة.

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