نص الاتهام الموجه لعامل الحفر في حادث تسرب الغاز بالواحات

كشفت أوراق قضية انفجار خط غاز الواحات، المنظورة اليوم أمام محكمة أكتوبر، عن توجيه النيابة العامة اتهام مباشر إلى المتهم الأول في واقعة تسرب الغاز المميتة بمنطقة الواحات، وهو العامل «محمد. أ. ع. م»، وذلك على خلفية إهماله الجسيم وتقصيره أثناء تنفيذ أعمال الحفر.

وجاء في نص قرار الاتهام، أن المتهم أقدم برعونة وبسوء تقدير ونقص خبرة على الاصطدام بماسورة الغاز الطبيعي الكائنة بموقع الحادث مستخدمًا معدة ثقيلة (لودر)، دون أدنى تحرّز أو تقدير للعواقب، ما أسفر عن كسر الماسورة وحدوث تسرب للغاز، تلاه اندلاع حريق هائل تسبب في وفاة عدد من الأشخاص.

وأشارت النيابة، في قرار الإحالة الصادر عن المستشار ضياء جعفر، رئيس النيابة، إلى أن إجمالي عدد المتهمين في القضية بلغ ستة أفراد، وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جنح معاقب عليها بموجب المادتين 238 و244 من قانون العقوبات، والمادتين 5/1 و10/1 من القانون رقم 217 لسنة 1980 المنظم لأنشطة الغاز الطبيعي، فضلًا عن مخالفتهم لحكم المادة 378 بند 6 من ذات القانون.

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