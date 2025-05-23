السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"سجن النسا" يواصل لياليه على مسرح السلام (صور)

مسرحية سجن النسا،
مسرحية سجن النسا، فيتو

يواصل فريق العرض المسرحي “سجن النسا” من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، تقديم لياليه بنجاح جماهيري كبير، على خشبة مسرح السلام بشارع قصر العيني بوسط القاهرة. 

 

مواعيد عرض مسرحية سجن النسا 

ويقدم العرض أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الثامنة مساء. 

فريق مسرحية سجن النسا 

يذكر أن "سجن النسا" رائعة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال.

العرض المسرحي بطولة هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، ايريني مجدي، ولاء الجندي، تمثيل وغناء هبة سليمان، أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسرحية سجن النسا فريق مسرحية سجن النسا فرقة المسرح الحديث مسرح السلام

الأكثر قراءة

ضد تعاليم الإسلام، أول تعليق من الأزهر على حادث الطعن بمحطة هامبورج الألمانية

نجاح مستشفى شرق المدينة في إنقاذ مريض بجلطة حادة بالشرايين التاجية

تحذير من موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها

بينهم مصر، بيان عاجل لـ 3 دول عربية وفرنسا بشأن غزة

حالة الطقس غدا، اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

17 صورة ترصد آثار حريق هائل في مخزن كاوتش بالدقهلية

ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك وإمام عاشور مش شبه الأهلي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أحكام حج المرأة.. الإجابة على أبرز الأسئلة التي تشغل بال النساء قبل أداء المناسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقرب الفرج بعد الضيق

لو الخاطب فسخ الخطوبة تبقى الشبكة من حق مين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

موعد بداية موسم الحج 2025، وأسماء أيامه وحكم صيام أيام التشريق

المزيد
الجريدة الرسمية