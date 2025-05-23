السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماجد سامي: وادي دجلة ليس هدفه البطولات وخطتنا فرص احتراف للاعبين

ماجد سامي، فيتو
ماجد سامي، فيتو

أشار ماجد سامي مؤسس نادي وادي دجلة إلى أن مشروعه لا يهدف إلى التتويج بالبطولات بل صناعة اللاعبين ومنحهم فرص للاحتراف الخارجي.

وقال ماجد سامي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "وادي دجلة مش عاوز يكسب بطولة، احنا عاوزين نصنع لاعبين".

وادي دجلة، فيتو
وادي دجلة، فيتو

منح الشباب الاحتراف في سن مبكرة

وتابع ماجد سامي: "في مشروعنا نسعى لمنح الشباب فرصة للعب في الفريق الأول لوادي دجلة، بالإضافة إلى منهم فرصة الاحتراف في السن القانوني للاحتراف (18 عامًا)، كما نسعى لمساعدتهم بالتواصل مع المنتخب إن كان هناك فرصة وعلاقة طيبية مع المسؤولين".

 

أفضل استخدام السوشيال ميديا

وأكمل: "السوشيال ميديا بديل للحوارات والتصريحات الصحفية، هناك رؤساء أندية يتحدثون بشكل دائم لعرض مشاكلهم وبعض الأراء الخاصة بهم، ولكني أفضل استخدام السوشيال ميديا بدلا من ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وادي دجلة السوشيال ميديا ماجد سامي مؤسس نادي وادي دجلة نادي وادي دجلة

مواد متعلقة

الأهلي يفوز على وادي دجلة ويتوج بكأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخه

بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة، تاريخ مشاركات وادي دجلة في الدوري الممتاز

وادي دجلة يتعادل مع المنصورة ويتأهل للدوري الممتاز

نقطة وحيدة تفصل وادي دجلة عن العودة للدوري الممتاز

الأكثر قراءة

ضد تعاليم الإسلام، أول تعليق من الأزهر على حادث الطعن بمحطة هامبورج الألمانية

نجاح مستشفى شرق المدينة في إنقاذ مريض بجلطة حادة بالشرايين التاجية

تحذير من موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها

بينهم مصر، بيان عاجل لـ 3 دول عربية وفرنسا بشأن غزة

حالة الطقس غدا، اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك وإمام عاشور مش شبه الأهلي

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

17 صورة ترصد آثار حريق هائل في مخزن كاوتش بالدقهلية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أحكام حج المرأة.. الإجابة على أبرز الأسئلة التي تشغل بال النساء قبل أداء المناسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقرب الفرج بعد الضيق

لو الخاطب فسخ الخطوبة تبقى الشبكة من حق مين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

موعد بداية موسم الحج 2025، وأسماء أيامه وحكم صيام أيام التشريق

المزيد
الجريدة الرسمية