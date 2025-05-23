ماجد سامي: وادي دجلة ليس هدفه البطولات وخطتنا فرص احتراف للاعبين

أشار ماجد سامي مؤسس نادي وادي دجلة إلى أن مشروعه لا يهدف إلى التتويج بالبطولات بل صناعة اللاعبين ومنحهم فرص للاحتراف الخارجي.

وقال ماجد سامي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "وادي دجلة مش عاوز يكسب بطولة، احنا عاوزين نصنع لاعبين".

وادي دجلة، فيتو

منح الشباب الاحتراف في سن مبكرة

وتابع ماجد سامي: "في مشروعنا نسعى لمنح الشباب فرصة للعب في الفريق الأول لوادي دجلة، بالإضافة إلى منهم فرصة الاحتراف في السن القانوني للاحتراف (18 عامًا)، كما نسعى لمساعدتهم بالتواصل مع المنتخب إن كان هناك فرصة وعلاقة طيبية مع المسؤولين".

أفضل استخدام السوشيال ميديا

وأكمل: "السوشيال ميديا بديل للحوارات والتصريحات الصحفية، هناك رؤساء أندية يتحدثون بشكل دائم لعرض مشاكلهم وبعض الأراء الخاصة بهم، ولكني أفضل استخدام السوشيال ميديا بدلا من ذلك".

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