شادي محمد: التتويج بكأس مصر إنجاز تاريخي لسيدات الكرة النسائية

أعرب شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج فريق السيدات بلقب كأس مصر على حساب وادي دجلة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الترسانة.

وقال شادي: عانينا من موسم شاق وصعب ولكن نجحنا في التتويج بلقب كأس مصر، وهي لحظة تاريخية لنا في أول موسم للفريق.

وتابع: اللاعبات بذلن مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، وكللن مجهودهن بالتتويج بلقب كأس مصر، بعدما غاب التوفيق عن الفريق في الدوري، مؤكدًا أن الموسم المقبل سيكون موسم الأهلي.

وأضاف: أشكر جماهير الأهلي على دعمهم لنا اليوم، فبدونهم لكانت المباراة أصعب بكثير، ونتمنى تواجدهم دائمًا في كل المباريات.

وشدد شادي على أن جميع لاعبات الفريق كانت لديهن الرغبة في التتويج بلقب الكأس وكتابة التاريخ مع النادي الأهلي، وقدمن أقصى ما لديهن من أجل تحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي.

واختتم شادي حديثه بأن الفريق سيواصل العمل بشكل قوي في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب، خاصة أن جماهير الأهلي لا تقبل إلا بالبطولات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.