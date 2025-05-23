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تحديات زواج الأقباط بين العقيدة والرعاية، مؤتمر بالمنيا بمشاركة 140 كاهنا

إيبارشية المنيا،
إيبارشية المنيا، فيتو

اختتمت إيبارشية المنيا وتوابعها فعاليات المؤتمر النصف سنوي للآباء الكهنة الذي نُظم برعاية وحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية تحت عنوان سر الزيجة المقدس كتابيًّا لاهوتيًّا ليتورجيًّا وروحيًّا وذلك في بيت أولاد الملوك بقرية البرجاية.

شارك في المؤتمر 140 كاهنًا من كهنة الإيبارشية حيث تناول البرنامج الذي استمر لثلاثة أيام قضايا جوهرية تتعلق بسر الزيجة من زوايا رعوية ولاهوتية وطبية واجتماعية من خلال إحدى عشرة محاضرة قدمها عدد من الأساقفة المتخصصين ورجال الدين والخبراء.

مؤتمر بالمنيا بمشاركة 140 كاهنًا لمناقشة قضايا الأسرة المعاصرة

تصدرت المحاضرات تأملات في طقس سر الزيجة ألقاها الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة تلتها مداخلتان للأنبا بولا مطران طنطا تناولتا تعاليم السيد المسيح حول الطلاق وقانون الأحوال الشخصية الجديد كما تناول الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس عبر تقنية Zoom موقف الكنيسة من القضايا الطبية المتعلقة بالزواج والإنجاب.

تضمن البرنامج محاضرات للدكتور مجدي كمال حول كيفية مواجهة المشكلات الأسرية وتأثير التنشئة الثقافية كما قدم الأنبا هيرمينا شرحًا لاهوتيًا لمفهوم سر الزيجة كاتحاد مقدس في المسيح وناقش الأنبا يوسف مطران جنوبي الولايات المتحدة موضوع الزواج المختلط بينما قدم القس موسى نبيل نظرة على سر الزيجة في سفر التكوين وشرح القس أثناسيوس عوض أقوال الآباء واختتم القمص رافائيل ثروت بمحاضرة عن أزمة منتصف العمر.

وكذلك تضمن البرنامج اليومي قداسات إلهية صباحية واختتمت الأيام بتسبحة مسائية مع تخصيص أوقات للمناقشات الرعوية الخاصة بالأبرشية وعلى هامش المؤتمر قدم الشماس المكرس بولس الدياكون تحليلًا لبيانات العضوية الكنسية المحدثة.

في ختام المؤتمر قدم الأنبا مكاريوس التوصيات الختامية مؤكدًا أهمية تعزيز البعد الرعوي والروحي في خدمة الأسر المسيحية.

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