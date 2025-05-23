السبت 24 مايو 2025
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خارج الحدود

أول رد صيني على قرار ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الدوليين

علم الصين، فيتو
علم الصين، فيتو

علقت الصين، اليوم الجمعة، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنع جامعة "هارفارد" من قبول الطلاب الدوليين، وإجبار الطلاب الحاليين على الانتقال لجامعة أخرى أو فقدان وضعهم القانوني.

الصين ترد على ترامب بشأن طلاب جامعة هارفارد

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج، أن التعاون التعليمي مفيد للطرفين، ورفضت تسييس التعليم وأوضحت أن قرار أمريكا سيضر دون شك بصورتها وسمعتها في العالم.

وشددت نينج أن الصين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للطلاب والعلماء الصينيين في الخارج.

يذكر أن الطلاب الصينيين يشكلون 20% من الطلاب الدوليين في جامعة "هارفارد".

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