غرق طالب جامعي في نهر النيل بالمنيا

يكثف فريق الإنقاذ النهري من جهوده لانتشال جثمان طالب جامعي لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بإحدى قرى سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق طالب جامعي في نهر النيل وتحديدا أمام قرية عرب الزينة التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "م.م" 20 عام طالب بالفرقة الأولي، حيث تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها من أجل انتشاله.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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