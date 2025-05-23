لقي شاب مصرعه غرقا في إحدى الترع أمام مركز سمالوط شمال المنيا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

غرق شاب بترعة الإبراهيمية أمام مركز سمالوط في المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بغرق شاب بترعة الإبراهيمية أمام مركز سمالوط.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المركز إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان

تبين أن المتوفى حامد محمود 20 سنه ومقيم بإحدى قرى المركز، وكان برفقة عدد من أصدقائه بالقرب من الترعة، قبل أن يقرر النزول للاستحمام، لكنه جرفه التيار، ولم يتمكن من الخروج.

المستشفى النموذجي في سمالوط

جارٍ نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى النموذجي في سمالوط، تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الأسباب الحقيقية للوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

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