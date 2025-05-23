السبت 24 مايو 2025
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أخبار مصر

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

نشاط للرياح المثيرة
نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق، فيتو

حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على  المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 24-5-2025

حالة الطقس غدًا الجمعة 23- 5- 2025 بمحافظة البحيرة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا السبت، حيث تستمر الموجة الحارة ويسود  طقس  حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:27
 

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