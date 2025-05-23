الإسكان تستهدف مبيعات بـ 65 مليار جنيه من طرح 35 ألف شقة بالمدن الجديدة

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مبيعات مستهدفة لطرح شقق الإسكان المتوسط والتي تضم حوالي ٣٥۰۸۸ شقة بالمدن الجديدة والمحافظات بقيمة تصل لـ 65 مليار جنيه، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بعددٍ من المدن والمحافظات ومن المقرر أن يضم 400 ألف شقة.

وتستهدف الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تحقيق إيرادات تصل لحوالي 38 مليار جنيه من تخصيص وبيع 24 ألف شقة تطرحها بعدد من المشروعات بالمحافظات ويضم الطرح 5300 وحدة في مشروع جنة بالمنصورة الجديدة و 1000 وحدة في سكن مصر بالمنصورة الجديدة و 2064 وحدة في السويس الجديدة ضمن الإسكان الحر، وشقق الإسكان المتنوع بمدينة المطرية 2942 وحدة، ومدينة السلام 3212 وحدة،و2422 وحدة بمحافظة الإسكندرية، وبمحافظة الإسماعيلية 7480 وحدة.

كما تستهدف الوزارة تحقيق إيرادات تصل لحوالي 26.9 مليار جنيه من أول طرح لشقق ديارنا للإسكان المتوسط

وتطرح الوزارة 10686 وحدة سكنية بالمشروع فى 15 مدينة جديدة، ومساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م2.

والطرح يضم مدن حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، مدينة بدر، العاشر من رمضان، مدينة السادات، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، طيبة الجديدة، غرب قنا، سوهاج الجديدة، ناصر الجديدة، المنيا الجديدة، ويأتي ذلك ضمن أكبر طرح للشقق من وزارة الإسكان

وقررت الوزارة مد فترة التقدم لحجز الشقق، والمطروحة للحجز حاليًا بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، وذلك لمدة شهر، كما قررت زيادة عدد الوحدات المطروحة للحجز بالمرحلة الأولى بمشروع ديارنا بالمرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة بإجمالي 364 وحدة، وأكتوبر الجديدة بإجمالي 364 وحدة، والسويس الجديدة بإجمالي 312 وحدة.

وسيتم طرح (٢٦١٢٥٣) وحدة سكنية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، على ٥ مراحل المرحلة الأولى (٣٥۰۸۸) الطرح الحالي، والمرحلة الثانية (٥٩٥١٠) وحدات سكنية في ٢٠٢٥/٧/١٥، والمرحلة الثالثة (٥٩٦٨٧) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/١٠/١٥، والمرحلة الرابعة (٥٨٣١٢) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/١/١٥، والمرحلة الخامسة (٤٨٦٥٦) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/٤/١٥.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية، وتحسين مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، لضمان حياة كريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.