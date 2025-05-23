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ثقافة وفنون

مليون مشاهدة لأغنية "كلميني بالليل" لـ مروان موسى وليجي سي (فيديو)

مروان موسى، فيتو
مروان موسى، فيتو

حقق ديو “كلميني بالليل” لمغني الراب مروان موسى رفقة ليجي سي، مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرح الأغنية ضمن ألبوم مروان موسى الجديد الذي جاء بعنوان “الرجل الذي فقد قلبه”. 

كلمات أغنية كلميني بالليل 

وتقول كلمات الأغنية: بالحب وبالتراضي 
الدنيا تلف بينا 
والمتحف جوا قلبي 
مليان صور قديمة

فردي، لو في معازيم ماباجيش 
واضحه سيبوني ف ال Zone اللي انا فيه
روحنا وجينا كتير على مفيش 
سايبين التساهيل دي على الله

و لسه 
رحلة طويلة بيننا 
أروح معاكي لحتة مفيهاش غيرنا 
بس مفيش غيرِك انتي بيجملها 
yeah 
مش عايز اللي أبات فيه أصبح فيه 
انا عايز يومي يعدي 
مش عايز غيرك 
مش عايز غيرك جنبي 
yeah

 

ألبوم مروان موسى الجديد 

وكان مغني الراب مروان موسى قد أطلق مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، مع SALXCO UAM وVIRGIN RECORDS، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم 23 أغنية، ويتكون من خمسة أجزاء تجسد بكلماتها وحالتها مراحل الحزن الخمسة  من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والاكتئاب وصولا لمرحلة القبول.

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كلمات أغنية كلميني بالليل أغنية كلميني بالليل مروان موسي ليجي سي ألبوم مروان موسى الجديد

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