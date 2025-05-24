البورصة تحصد المكاسب بختام تعاملات الأسبوع، خبير: القوى الشرائية السبب

البورصة المصرية، استطاعت مؤشرات البورصة المصرية حصد المكاسب خلال ختام حركة تعاملات الأسبوع، حيث أنهت المؤشرات على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية والأفراد المصريين، وسط أداء قوي للأسهم القيادية وانتقائية واضحة في تحركات السوق.

المؤشر EGX30 يتجاوز المقاومة الفنية

ومن جانبه قال أيمن فودة، خبير أسواق المال: إن المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 31975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39913 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة، وارتفع أيضًا المؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9389 نقطة.

الانتقائية تهيمن على أداء السوق

وأضاف أيمن فودة أن جلسة ختام الاسبوع شهدت صعود 96 سهمًا فقط، في مقابل 123 سهمًا تراجعوا، بينما ثبتت أسعار 25 سهمًا دون تغيير، ما يعكس حالة من الانتقائية الشديدة في قرارات المستثمرين، وتركيز السيولة في أسهم محددة ذات مؤشرات مالية قوية أو توقعات إيجابية بنتائج الأعمال.

كواليس جلسة التداول الخميس بالبورصة المصرية

وتابع إنه بلغت عدد عمليات التداول فى البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع 1.913 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الجلسة السابقة، حيث استحوذت الأسهم على 20.72 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 79.28 % خلال الجلسة.

بالأرقام.. حركة أهم مؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 31975 نقطة، وصعد مؤشر"إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39913 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12776 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3268 نقطة.

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