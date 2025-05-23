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اقتصاد

جرام الذهب عيار 24 يسجل 5371 جنيها اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5371 جنيهًا “بيع”، 5342 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيه “بيع”، 4675 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4028 جنيهًا “بيع”، 4007 جنيهات “شراء”.

 

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  37600 جنيه “بيع”، 37400 جنيه “شراء.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 3329.69 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، مرتفعًا بنحو 4% منذ بداية الأسبوع، في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ 7 أبريل.

 

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% لتصل إلى 3329.80 دولارًا.

في المقابل، تراجع الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مطلع أبريل، مما يجعل الذهب المُسعر بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

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