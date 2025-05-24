السبت 24 مايو 2025
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انفوجراف

الموت الأسود.. قنبلة روسية متطورة خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة أوكرانيا (إنفوجراف)

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الحرب العالمية الثانية القوات الالمانية الموت الأسود أوكرانيا

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