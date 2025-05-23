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محافظات

إصابة 3 أشخاص بخرطوش في قنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 3 أشخاص، بطلق خرطوش، إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية ساحل دراو، مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة في قنا

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بإصابة 3 أشخاص بطلق ناري خرطوش إثر مشاجرة في قرية ساحل دراو التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتقرر نقل المصابين إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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